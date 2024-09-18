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18:55, 18 сентября 2024Мир

В США посоветовали Зеленскому провести выборы и начать переговоры с Россией

Полковник Уилкерсон: Зеленскому стоит начать переговоры с Россией

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

Президенту Украину Владимиру Зеленскому стоит провести выборы и начать переговоры с Россией. Об этом заявил полковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Я полагаю, что он должен организовать выборы по всей Украине и позволить создать новое правительство, которое впервые за долгое время станет легитимным, затем отменить военное положение. А дальше скажите [президенту России Владимиру] Путину, что вы хотите поговорить», — рассказал военный аналитик.

Уилкерсон подчеркнул, что подобная мера является единственным способом Украины сохранить находящиеся под контролем Киева территории. Он добавил, что завершение конфликта возможно только в случае провозглашения нейтрального статуса страны.

Ранее Уилкерсон заявил, что мирные переговоры Украины с Россией будут успешными только без участия в них США и Зеленского. По его словам, если бы на Украине смогли определить легитимного лидера через настоящие выборы, это было бы «пощечиной» США и Британии.

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      Максим Габриелян
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