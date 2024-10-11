Найдена машина напавших на сотрудников Центра «Э» в Ингушетии стрелков

Машину напавших на сотрудников Центра «Э» в Ингушетии стрелков нашли в Майском

Машину, в которой находились стрелки, напавшие на сотрудников Центра «Э» в Ингушетии, нашли в поселке Майское в Северной Осетии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Это может означать, что злоумышленники успели сбежать из Республики Ингушетия. Они передвигались на российском легковом автомобиле, предположительно, купленном ради этой акции.

Также появились кадры машин пострадавших и нападавших. Судя по фотографиям, машину злоуышленников подожгли, от нее осталось только основание.

По сотрудникам Центра «Э» открыли стрельбу на федеральной трассе в Ингушетии при въезде в Магас. Трое человек не выжили после нападения, вместе с ними в авто находился замруководителя Центра «Э» Адам Хамхоев, по предварительным данным, он не пострадал. Нападавшие передвигались на серебристом автомобиле марки Lada.