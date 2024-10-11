Стали известны подробности нападения в Ингушетии

Убитые сотрудники центра «Э» были охранниками замначальника Хамхоева

Убитые были охранниками замначальника Центра противодействия экстремизму по Ингушетии Адама Хамхоева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Предварительно, покушение было на замначальника центра «Э», но оно не удалось.

Сотрудников центра расстреляли на федеральной трассе в Ингушетии вечером 11 октября. Отмечается, что при въезде в Магас неизвестные расстреляли автомобиль с сотрудниками ЦПЭ. Известно о троих погибших по фамилии Аушевы. Также в машине находился заместитель руководителя Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.

В октябре следователи возбудили уголовное дело о коррупции против заместителя начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям центра «Э» управления МВД по Челябинской области.