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23:13, 11 октября 2024Россия

Стали известны подробности нападения в Ингушетии

Убитые сотрудники центра «Э» были охранниками замначальника Хамхоева

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Убитые были охранниками замначальника Центра противодействия экстремизму по Ингушетии Адама Хамхоева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Предварительно, покушение было на замначальника центра «Э», но оно не удалось.

Сотрудников центра расстреляли на федеральной трассе в Ингушетии вечером 11 октября. Отмечается, что при въезде в Магас неизвестные расстреляли автомобиль с сотрудниками ЦПЭ. Известно о троих погибших по фамилии Аушевы. Также в машине находился заместитель руководителя Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.

В октябре следователи возбудили уголовное дело о коррупции против заместителя начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям центра «Э» управления МВД по Челябинской области.

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      Юлия Мискевич
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