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22:17, 11 октября 2024Россия

Сотрудников Центра «Э» расстреляли в Ингушетии

Сотрудников Центра «Э» расстреляли на федеральной трассе в Ингушетии

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сотрудников Центра «Э» расстреляли на федеральной трассе в Ингушетии. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Отмечается, что при въезде в Магас неизвестные расстреляли автомобиль с сотрудниками ЦПЭ. Предварительно, известно о троих погибших по фамилии Аушевы. Также в машине находился заместитель руководителя Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.

Сотрудников ЦПЭ расстреляли из серебристого автомобиля марки Lada. Нападавшие скрылись. Сейчас их разыскивает полиция.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о коррупции против заместителя начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям центра «Э» управления МВД по Челябинской области. Речь идет о подполковнике полиции Александре Калитюке, которого сотрудникам ФСБ пришлось брать со стрельбой, когда он попытался скрыться.

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      Марина Совина
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