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19:13, 11 октября 2024Моя страна

Названы лучшие города России для борьбы с осенней хандрой

«Туту»: Краснодар и Махачкала — лучшие города для борьбы с осенней хандрой

Фото: Shutterstock / Fotodom

Краснодар, Махачкала и Ростов-на-Дону оказались в списке семи лучших городов для борьбы с осенней хандрой. Самые солнечные направления осени назвали эксперты онлайн-сервиса для путешествий «Туту», их подборка появилась в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты отметили, что осень — лучшее время для поездки в Краснодар, где погода остается теплой до ноября. Туристам посоветовали посетить парк «Краснодар», а также попробовать блюда местной кухни.

Кроме того, с наступлением холодов россиянам рекомендуют отправляться в Махачкалу, которая расположена на берегу Каспийского моря. «Осенью здесь тепло и солнечно, а температура днем обычно не падает ниже 15 градусов», — говорится в материале.

Также для осеннего отдыха подойдет Ростов-на-Дону, в котором можно прогуляться по Большой Садовой улице, набережной с забавными скульптурами или покататься на колесе обозрения в небольшом парке имени Октябрьской революции.

Чтобы справиться с осенней хандрой, россиянам советуют ехать в Волгоград, Владивосток, Астрахань и Элисту.

Ранее сообщалось, что Сочи стал самым востребованным городом для семейного отдыха в России в октябре — на него приходится 17 процентов бронирований. Кроме того, в список лучших направлений для отдыха с детьми осенью входят Санкт-Петербург и Москва, в которые отправляются 11 и 6 процентов семейных путешественников.

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      Марк Успенский
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