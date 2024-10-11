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12:16, 11 октября 2024Мир

Нобелевскую премию мира получит движение выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Нобелевскую премию мира присудили японской организации Nihon Hidankyo

Фото: M.Antonello Photography / Shutterstock / Fotodom

Нобелевскую премию мира получит японская организация Nihon Hidankyo, которая объединяет людей, выживших при атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Об этом говорится в заявлении на сайте Норвежского нобелевского комитета.

«Nihon Hidankyo получает премию мира за свои усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова», — заявили в комитете.

Нобелевский комитет отметил, что ядерное оружие не применялось почти 80 лет, а исключительные усилия организации внесли большой вклад в установление «ядерного табу».

Ранее британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники и аналитиков главными претендентами на премию назвала Ближневосточное агентство ООН для помощи беженцам (БАПОР) и Международный суд ООН, а также генсека ООН Антониу Гутерриша, миллиардера Илона Маска и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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      Семен Александров
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