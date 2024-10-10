Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:18, 10 октября 2024Мир

Раскрыты главные претенденты на Нобелевскую премию мира

FT: БАПОР и Международный суд ООН претендуют на Нобелевскую премию мира

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu / Getty Images

Ближневосточное агентство ООН для помощи беженцам (БАПОР) и Международный суд ООН — главные претенденты на Нобелевскую премию мира за 2024 год. Об этом со ссылкой на источники и аналитиков сообщает британская газета Financial Times (FT).

«Аналитики предположили, что основными претендентами на премию являются БАПОР и Международный суд ООН (...) Продолжение конфликта [между Израилем, ХАМАС и «Хезболлой»] означает, что на Ближний Восток приходится непропорционально большая доля миротворческих усилий, и таким образом он оказался в центре внимания нескольких премий мира, присужденных в последние годы», — говорится в публикации.

Среди номинантов также могут рассматриваться генсек ООК Антониу Гутерриш, миллиардер Илон Маск и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Победитель премии станет известен в пятницу, 11 октября.

Ранее на Нобелевскую премию мира был выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. 1 февраля сообщалось, что кандидатом на премию также стал ныне ушедший с поста генерального секретаря НАТО норвежский политик Йенс Столтенберг.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили, что Зеленский хочет прекращения огня и готов на уступки. Согласится ли он отказаться от территорий?

      В Грузии заявили об отсутствии у оппозиции ресурсов для развития революционных сценариев

      Следователи провели обыски в российском хостеле по делу об экстремизме

      Пользователей Android атаковали через уязвимость в процессоре

      Муравьи раскромсали палатку и запустили внутрь тарантула

      Дерипаска словами «будет хуже» прокомментировал будущее крупнейшей экономики Европы

      Украинский футболист рассказал о встрече с Путиным после матча с Россией в 1999 году

      Врач высказалась о необходимости чистки сосудов

      Россиян предупредили о летящем к Земле огромном облаке плазмы

      На Украине начали подозревать завод «Артем» в растрате восьми миллионов долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше