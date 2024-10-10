Раскрыты главные претенденты на Нобелевскую премию мира

FT: БАПОР и Международный суд ООН претендуют на Нобелевскую премию мира

Ближневосточное агентство ООН для помощи беженцам (БАПОР) и Международный суд ООН — главные претенденты на Нобелевскую премию мира за 2024 год. Об этом со ссылкой на источники и аналитиков сообщает британская газета Financial Times (FT).

«Аналитики предположили, что основными претендентами на премию являются БАПОР и Международный суд ООН (...) Продолжение конфликта [между Израилем, ХАМАС и «Хезболлой»] означает, что на Ближний Восток приходится непропорционально большая доля миротворческих усилий, и таким образом он оказался в центре внимания нескольких премий мира, присужденных в последние годы», — говорится в публикации.

Среди номинантов также могут рассматриваться генсек ООК Антониу Гутерриш, миллиардер Илон Маск и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Победитель премии станет известен в пятницу, 11 октября.

Ранее на Нобелевскую премию мира был выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. 1 февраля сообщалось, что кандидатом на премию также стал ныне ушедший с поста генерального секретаря НАТО норвежский политик Йенс Столтенберг.