Отношение россиян к китайским машинам описали фразой «дешево и сердито»

«Автостат»: у 39 % россиян «Сделано в КНР» воспринимается как «дешево и сердито»

У 39 процентов россиян с доходом средний и ниже ярлык «Сделано в Китае» продолжает восприниматься как «дешево и сердито», речь идет в том числе об автомобилях из азиатской страны. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании Ipsos.

Однако определенные изменения в восприятии россиянами китайской продукции уже начались, утверждают эксперты. Так, с надежностью и качеством товары и технику из КНР стали ассоциировать 18 процентов опрошенных граждан РФ.

Азиатские автобренды, как уточнила глава департамента регулярных и синдикативных исследований компании Мария Лучина, привлекают россиян своей инновационностью. Однако западные марки выигрывают конкуренцию у них по всем показателям, кроме стоимости. Цены на новые машины из США и Европы в России сейчас очень высокие, а их доставка — затруднительна.

На этом фоне конкуренцию китайским автомобилям пытаются создать отечественные бренды, граждане отдают предпочтение последним во многом из-за их относительно низкой стоимости. При этом все более важным критерием при выборе автомобиля у россиян становится внешний вид транспортного средства. Дизайну машин уделяет пристальное внимание почти каждый третий гражданин РФ (32 процента), резюмировала Лучина.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на результаты проведенного аналитиками Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа) опроса сообщило, что положительно относятся к автобрендам из КНР только 27 процентов россиян. Почти столько же (26 процентов) признались в негативном восприятии китайских машин. Главной же сильной стороной подобных транспортных средств каждый четвертый респондент назвал их доступность.

Однако вместе с резким повышением утильсбора для ввозимых в Россию иномарок доступность китайских автомобилей, с большой долей вероятности, сойдет на нет, предупредили ранее эксперты. Управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк спрогнозировала рост стоимости машин в РФ в октябре-ноябре в среднем на восемь-десять процентов. При этом скорое удорожание, скорее всего, затронет модели массового сегмента — как подержанные, так и новые.