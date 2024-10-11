Посольство призвало россиян соблюдать меры безопасности в Иране

Посольство России в Иране призвало соблюдать меры безопасности из-за обострения

Находящимся в Иране россиянам рекомендуется соблюдать меры безопасности в связи с возможным ударом Израиля по объектам в стране. Данный призыв опубликовало диппредставительство РФ в Иране в Telegram-канале.

«Посольство России рекомендует росгражданам, находящимся в Иране, строго соблюдать меры безопасности и регулярно отслеживать информацию на ресурсах посольства России», — отмечается в публикации.

Ранее появилась информация о том, что кабинет безопасности Израиля проведет заседание, чтобы определиться с ответом на атаку Ирана. Окончательное решение о том, когда именно будет нанесен ответный удар, примут премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант.

До этого Иран пригрозил Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ войной в том случае, если эти страны окажут помощь Израилю в совершении ответного удара по Ирану.