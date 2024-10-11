Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:58, 11 октября 2024Мир

Президент Ирана попросил Израиль остановиться

Президент Ирана Пезешкиан призвал Израиль остановить боевые действия

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev/ Pool / Reuters

Израиль должен остановиться и прекратить бомбардировки мирного населения, пользуясь поддержкой со стороны США и стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в комментарии журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его Telegram-канале.

«Я хотел бы сказать Израилю — остановитесь. Перестаньте уничтожать невинных людей. Остановите бомбежки жилых домов людей, у которых ничего нет», — ответил глава государства в ответ на вопрос о том, что бы он сказал сегодня израильским властям.

Пезешкиан также обвинил Тель-Авив в нарушении существующих норм международного права и раскритиковал страны Запада за его поддержку.

Ранее президент России Владимир Путин встретился со своим иранским коллегой Пезешкианом в Ашхабаде. Эти переговоры стали первой личной встречей двух лидеров с тех пор, как иранский президент вступил в должность. Ранее государственные лидеры провели один разговор по телефону.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В Ингушетии сочли провокацией призыв брить чеченцев за слова Кадырова о кровной мести

      В российском городе замглавврача станции по переливанию крови попался на взятке

      Минобороны сообщило подробности о боях в Курской области

      Минобороны отчиталось о перешедших под контроль России населенных пунктах в зоне СВО

      Tesla раскрыла стоимость роботов

      Еврейской семье вернули похищенную нацистами картину Моне

      Полковник назвал следующую возможную крупную цель ВС РФ после Угледара

      Названа цена продажи бизнеса Unilever в России

      Премьер Грузии назвал момент начала импичмента президенту

      В ВСУ рассказали о продвижении российских войск в Торецке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше