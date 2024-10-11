Президент Ирана рассказал Путину об отношениях с Россией

Пезешкиан на встрече с Путиным: отношения между Москвой и Тегераном — дружеские

Отношения между Ираном и Россией являются дружескими и стратегическими. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан российскому лидеру Владимиру Путину в ходе двусторонней встречи глав государств в Ашхабаде, передает РИА Новости.

«Отношения Тегерана и Москвы носят стратегический и дружеский характер. Более того, наше экономическое и культурное сотрудничество становится крепче с каждым днем», — отметил президент Ирана.

Пезешкиан также подчеркнул на встрече с Путиным, что позиции обеих стран касательно различных международных повесток на мировой арене являются схожими.

Ранее президент России встретился с иранским коллегой в Ашхабаде. Эти переговоры стали первой личной встречей глав государств с момента вступления иранского президента в должность. В ходе встречи Пезешкиан с благодарностью принял предложение Путина приехать в Россию с официальным визитом.

