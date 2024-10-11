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20:51, 11 октября 2024Из жизни

Пропавших детей заметили спустя три года в глуши

Трех пропавших детей спустя три года заметили в глуши в Новой Зеландии

Фото: NZ Police

В Новой Зеландии охотники заметили в глуши пропавших три года назад детей. Об этом сообщает Daily Mail.

11-летняя Джейда, 9-летний Маверик и 8-летняя Эмбер исчезли в декабре 2021 года. За несколько месяцев до этого отец на 18 дней увез их без ведома матери. Через 18 дней они вернулись и рассказали, что жили в палатке на природе. Когда дети пропали повторно, их мать Кэт обратилась в полицию. По ее словам, уже после первого «похода» они вернулись сильно похудевшими, и она была очень встревожена из-за условий, в которых им приходилось жить. Полицейские пообещали крупное вознаграждение за информацию о местонахождении семьи. Время от времени появлялись свидетели, утверждавшие, что видели и детей, и отца, но найти пропавших так и не удалось.

В октябре 2024 года появилось неопровержимое доказательство, что семья все еще жива: молодые охотники сняли отца и троих детей, идущих через поле по сельской местности. Сначала охотники подумали, что перед ними браконьеры, и крикнули незнакомцам в одежде защитного цвета, что те идут по частной территории. Им предположительно ответила Джейда. Когда охотники спросили, знает ли кто-нибудь, что они здесь, девочка крикнула: «Нет, только вы, ребята».

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Кэт считает, что таким образом ее дочь подала сигнал, что им нужна помощь. Женщина говорит, что у мужа тяжелый характер — он любит контролировать людей и особенно семью. По ее словам, то, что произошло с Джейдой, Мавериком и Эмбер, — это насилие над детьми.

Ранее сообщалось, что в США женщина нашла своего дядю, похищенного ребенком в 1951 году. Неизвестная женщина продала его другой семье.

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      Антонина Черташ
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