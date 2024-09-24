Украденного мальчика нашли живым через 70 лет

В США племянница нашла похищенного в 1951 году дядю при помощи ДНК-теста

В США женщина нашла своего дядю, похищенного ребенком в 1951 году. Об этом пишет NBC 9.

Шестилетний Луис Армандо Альбино пропал после прогулки со старшим братом Роджером в Окленде, штат Калифорния. Роджер рассказал, что Луиса увела с собой говорившая по-испански женщина в бандане, которая пообещала ребенку конфеты. Украденного ребенка искал весь город. Военные и береговая охрана прочесали доки, бухту и все городские водоемы, но найти Луиса не удалось. Несмотря ни на что его мать и другие члены семьи продолжали верить, что мальчик жив.

Спустя почти семьдесят лет после исчезновения Луиса его племянница, 63-летняя Алида Алекин, сделала ДНК-тест. Из базы данных сервиса генетического тестирования она узнала, что у нее имеется неизвестный родственник. Узнать о нем больше ей удалось лишь спустя четыре года.

В 2024 году Алекин по настоянию дочери пришла с тестом ДНК в полицию и попросила помощи в поисках. Полицейские снова открыли дело о пропаже Альбино и смогли найти его, ДНК-тест, сданный мужчиной, подтвердил родство с Алекин. Оказалось, что похитительница увезла мальчика в другую часть страны, где отдала паре, вырастившей Луиса как собственного сына. Мужчина впоследствии отправился в армию, воевал во Вьетнаме, а затем стал пожарным.

Во время трогательной встречи Луис Альбино поблагодарил племянницу за то, что она нашла его. Он также несколько раз за год гостил у родных в Калифорнии. Ему удалось провести время со своим старшим братом Роджером до того, как его не стало в августе 2024-го. ФБР при этом продолжает расследование похищения.

Ранее сообщалось, что пара из Китая нашла сына и воссоединилась с ним через 37 лет после вынужденной разлуки. Мальчика продала в другую семью бабушка, которая сочла, что родителям не хватит средств на еще одного ребенка.