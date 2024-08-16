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14:36, 16 августа 2024Из жизни

Бабушка отдала ребенка чужим людям без ведома родителей из-за их бедности

В Китае родители нашли сына, отданного бабушкой в чужую семью 37 лет назад

Фото: Danie Franco / Unsplash

Пара из Китая нашла сына и воссоединилась с ним через 37 лет после вынужденной разлуки. Об этом пишет South China Morning Post.

В 1986 году женщина родила мальчика в Вэйнане, провинция Шэньси, на северо-западе Китая. Он стал третьим ребенком в семье. Через день после рождения внука бабушка отдала его мужчине по фамилии Чжао, чтобы тот воспитывал его. Она связалась с чужими людьми без ведома молодых родителей. Позже она объяснила им, что поступила так, потому что считала, что из-за бедности будет слишком трудно растить третьего ребенка.

При этом Чжао заплатил бабушке за мальчика. Отец и мать сказали, что знали только, что родной город Чжао находится в провинции Шаньдун на востоке Китая. После смерти бабушки пара провела в поисках сына три десятилетия.

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Ранее жительница США, которая бросила двухлетнюю дочь из-за тяжелых жизненных обстоятельств, встретилась с ней более чем через 50 лет. Женщины были рады встрече и продолжили общаться.

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      Антонина Черташ
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