Бабушка отдала ребенка чужим людям без ведома родителей из-за их бедности

В Китае родители нашли сына, отданного бабушкой в чужую семью 37 лет назад

Пара из Китая нашла сына и воссоединилась с ним через 37 лет после вынужденной разлуки. Об этом пишет South China Morning Post.

В 1986 году женщина родила мальчика в Вэйнане, провинция Шэньси, на северо-западе Китая. Он стал третьим ребенком в семье. Через день после рождения внука бабушка отдала его мужчине по фамилии Чжао, чтобы тот воспитывал его. Она связалась с чужими людьми без ведома молодых родителей. Позже она объяснила им, что поступила так, потому что считала, что из-за бедности будет слишком трудно растить третьего ребенка.

При этом Чжао заплатил бабушке за мальчика. Отец и мать сказали, что знали только, что родной город Чжао находится в провинции Шаньдун на востоке Китая. После смерти бабушки пара провела в поисках сына три десятилетия.

В 2009 году полицейские власти Китая создали большую базу данных ДНК, собрав образцы крови у пар, чьи дети пропали без вести, а также усыновленных детей, которые хотят найти своих биологических родителей. В феврале 2024 года образцы крови пары совпали с ДНК мужчины по фамилии Пан, который жил в Цзаочжуане, провинция Шаньдун. 3 августа Пан наконец встретился со своими родителями в Вэйнане, где он родился 37 лет назад.

Ранее жительница США, которая бросила двухлетнюю дочь из-за тяжелых жизненных обстоятельств, встретилась с ней более чем через 50 лет. Женщины были рады встрече и продолжили общаться.