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21:08, 30 июля 2024Из жизни

Женщина встретилась с отданной в детский дом 50 лет назад дочерью

74-летняя жительница США встретилась с дочерью, которую бросила 50 лет назад

Фото: freepik / Freepik

Жительница США, которая бросила двухлетнюю дочь из-за тяжелых жизненных обстоятельств, встретилась с ней более чем через 50 лет. Об этом пишет People.

74-летней Деби Сазерленд было 18, когда она родила Вики. В 20 лет она приняла тяжелое решение отдать дочь в детский дом. «Я хотела, чтобы она выросла хорошей семье, в окружении любви. А в моей семье тогда был полный бардак. Моя мать не хотела, чтобы она осталась. Я сделала все что могла», — рассказала пожилая женщина о том, что случилось полвека назад.

В итоге Вики, которая теперь носит фамилию Стреб, удочерила семья из Сент-Луиса, штат Миссури. Приемные родители сохранили ей имя, данное матерью. Также они узнали, что ее биологический отец был музыкантом, и даже записали его имя.

В 53 года Стреб решила наконец найти биологических родителей. Она воспользовалась услугами нескольких компаний, которые помогают найти родственников по базам ДНК. Сначала Стреб удалось обнаружить четверых братьев и сестер по отцовской линии от разных женщин. «Я подумала: "Кто этот парень? Мик Джаггер? Столько детей". Но со стороны матери никого не было», — рассказала американка.

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Однако в конце концов она нашла человека, который был генетически связан с Сазерленд, и вышла на нее. Стреб знала, что мать отказалась от нее из-за тяжелых жизненных обстоятельств, и долгое время не хотела тревожить ее. «Я продолжала верить, что мама очень любила меня два года и принесла высшую жертву, чтобы моя жизнь была лучше», — описала свои переживания Стреб.

В итоге она все-таки отправила матери письмо. Сазерленд очень обрадовалась, что дочь помнит о ней и что ее жизнь действительно сложилась счастливо — Стреб вышла замуж и родила двух дочерей. Сазерленд встретилась с семьей дочери в Сент-Луисе. Она призналась, что очень переживала, потому что не знала, как к ней отнесутся новообретенные родственники. «Ее муж Марк крепко обнял меня, и я встретилась с внучками. Это было потрясающе», — рассказала Сазерленд.

После этого женщины стали общаться. Сазерленд сказала, что не жалеет о своем решении, так как партнера у нее не было, а ее мать была крайне деспотичным человеком. В итоге дочь попала в замечательную семью, которая дала ей все необходимое.

Ранее сообщалось, что американец нашел биологическую мать в Нижегородской области. Женщине пришлось отдать ребенка на усыновление из-за проблем с деньгами.

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      Никита Савин
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