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17:28, 11 октября 2024Бывший СССР

Путин рассказал о развитии отношений России и Туркменистана

Путин: отношения между Россией и Туркменистаном развиваются успешно

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что стратегические отношения страны с Туркменистаном развиваются успешно. Об этом он рассказал на встрече с бывшим президентом республики и председателем Народного Совета Гурбангулы Бердымухамедовым, передает РИА Новости.

«Отношения стратегического партнерства развиваются успешно между Россией и Туркменистаном. В значительной степени это благодаря вашим усилиям, поскольку Вы заложили основы таких отношений», — рассказал российский лидер на встрече.

По его словам, Москва и Ашхабад стараются искать новые проекты для развития, чему способствует межправительственная комиссия.

Помимо этого, как добавил президент, развиваются и межрегиональные связи стран: 60 субъектов Российской Федерации имеют связи с партнерами в Туркменистане.

Ранее президент России встретился с иранским коллегой в Ашхабаде. Эти переговоры стали первой личной встречей глав государств с момента вступления иранского президента в должность. В ходе встречи Пезешкиан с благодарностью принял предложение Путина приехать в Россию с официальным визитом.

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      Валентин Карант
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