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19:55, 11 октября 2024Ценности

Путин во всю стену появился в российской школе

Портрет Владимира Путина во всю стену появился в школе в Тюменской области

Фото: Администрация Викуловского муниципального района

Портрет президента России Владимира Путина во всю стену появился на фасаде одной из российских школ. Об этом сообщает Ura.ru.

Баннер с изображением главы государства разместили в учебном заведении в Викуловском районе Тюменской области.

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13 декабря 2019

«Сегодня в Викуловской школе №2 состоялось торжественное открытие баннера с изображением президента Владимира Путина. Наш Президент — пример для подрастающего поколения», — рассказали в администрации Викуловского района.

Известно, что торжественное мероприятие состоялось с участием главы Викуловского района Андрея Лотова.

В июне Ким Чен Ын подарил Путину его портрет и бюст с пожеланиями здоровья.

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      Карина Черных
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