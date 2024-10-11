Путин во всю стену появился в российской школе

Портрет Владимира Путина во всю стену появился в школе в Тюменской области

Портрет президента России Владимира Путина во всю стену появился на фасаде одной из российских школ. Об этом сообщает Ura.ru.

Баннер с изображением главы государства разместили в учебном заведении в Викуловском районе Тюменской области.

«Сегодня в Викуловской школе №2 состоялось торжественное открытие баннера с изображением президента Владимира Путина. Наш Президент — пример для подрастающего поколения», — рассказали в администрации Викуловского района.

Известно, что торжественное мероприятие состоялось с участием главы Викуловского района Андрея Лотова.

В июне Ким Чен Ын подарил Путину его портрет и бюст с пожеланиями здоровья.