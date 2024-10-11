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11:07, 11 октября 2024Россия

Раскрыта концентрация загрязняющих веществ в воздухе после выброса на нефтебазе в Феодосии

После выброса на нефтебазе в Феодосии не нашли превышений загрязняющих веществ

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

После выброса на нефтебазе в Феодосии не нашли превышений загрязняющих веществ. Информацию раскрыла руководитель крымского межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает РИА Новости.

«По результатам исследования проб за вчерашние сутки и на 6:00 превышений предельно допустимых концентраций не зарегистрировано», — обозначила Пеньковская.

Пробы воздуха отбирали на границе ближайшей от нефтебазы жилой застройки.

Пожар на нефтебазе на полуострове начался в ночь на 7 октября и длится уже пятый день. 10 октября на нефтебазе произошел выброс горючих материалов. В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации. Эвакуировали более одной тысячи человек. Ранее глава города Игорь Ткаченко заявил о стабилизации ситуации, обозначив, что факельного горения нет.

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      Елена Торубарова
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