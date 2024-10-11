Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:10, 11 октября 2024Экономика

Раскрыта стоимость самого дешевого дома в Петербурге

Аналитик Щербатых: самый дешевый частный дом в Петербурге стоит 1,8 млн рублей

Фото: Victoria V. Ratnikova / Shutterstock / Fotodom

Самый дешевый частный дом в Санкт-Петербурге получится купить за 1,8 миллиона рублей. Минимальный бюджет для приобретения этого вида недвижимости в Северной столице раскрыл аналитик рынка недвижимости Алексей Щербатых. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

С таким бюджетом получится приобрести небольшой дом площадью 20 квадратных метров в Пушкинском районе. К нему прилагается земельный участок в шесть соток, уточнил эксперт.

По оценкам аналитика, в октябре 2024 года на рынке частных домов Петербурга представлены 118 объектов дешевле 10 миллионов рублей. Самый широкий выбор вариантов в этом ценовом сегменте представлен в Красносельском и Пушкинском районах.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру в Москве получится арендовать за 40 тысяч рублей в месяц. Однако за эти деньги придется жить далеко от метро и в старом ремонте. Например, с таким бюджетом можно снять квартиру площадью 32,6 квадратного метра на Севастопольском проспекте. До ближайшей станции метро «Нагатинская» от дома придется идти около получаса, отмечают эксперты.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Алаудинов дал прогноз об окончании СВО. Командир «Ахмата» сослался на Священное Писание

      В Молдавии задержали мэра города Оргеев

      Россиянин распылил баллончик в лицо участковому и попал в колонию

      Названы дешевые продукты для защиты от рака

      Собчак сравнила личную жизнь Дурова с ток-шоу «Мужское/Женское»

      Назван эффективный способ избавиться от запаха канализации в доме

      Жестоко расправившегося три года назад с тещей россиянина арестовали

      40-летняя звезда Comedy Woman показала фигуру в красном белье

      Предсказан крупнейший производитель смартфонов в 2025 году

      Пригожин заявил об уходе Валерии со сцены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше