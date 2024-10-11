Раскрыта стоимость самого дешевого дома в Петербурге

Аналитик Щербатых: самый дешевый частный дом в Петербурге стоит 1,8 млн рублей

Самый дешевый частный дом в Санкт-Петербурге получится купить за 1,8 миллиона рублей. Минимальный бюджет для приобретения этого вида недвижимости в Северной столице раскрыл аналитик рынка недвижимости Алексей Щербатых. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

С таким бюджетом получится приобрести небольшой дом площадью 20 квадратных метров в Пушкинском районе. К нему прилагается земельный участок в шесть соток, уточнил эксперт.

По оценкам аналитика, в октябре 2024 года на рынке частных домов Петербурга представлены 118 объектов дешевле 10 миллионов рублей. Самый широкий выбор вариантов в этом ценовом сегменте представлен в Красносельском и Пушкинском районах.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру в Москве получится арендовать за 40 тысяч рублей в месяц. Однако за эти деньги придется жить далеко от метро и в старом ремонте. Например, с таким бюджетом можно снять квартиру площадью 32,6 квадратного метра на Севастопольском проспекте. До ближайшей станции метро «Нагатинская» от дома придется идти около получаса, отмечают эксперты.

