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15:13, 11 октября 2024Мир

Раскрыто состояние руководителя разведки «Хезболлы»

Sky News Arabia: руководитель разведки Хезболлы Сафа в критическом состоянии

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Руководитель разведки шиитского движения «Хезболла» Вафик Сафа находится в критическом состоянии после удара израильских Военно-воздушных сил (ВВС). Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

«[Вафик Сафа] серьезно ранен и находится в критическом состоянии», — отмечается в материале телеканала.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что целью состоявшегося израильского авиаудара по Бейруту был высокопоставленный член ливанского шиитского движения «Хезболла» Сафа. По данным Тель-Авива, он отвечает за внутреннюю безопасность движения.

Удар был нанесен по центру Бейрута в четверг, 10 октября. Атаке подвергся район Рас ан-Набаа. При этом израильская армия не предупреждала жителей о планируемом ударе.

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      Дарья Устьянцева
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