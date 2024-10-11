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05:01, 11 октября 2024Экономика

Названа стоимость развода в России

Адвокат Данильченко: развестись в России стоит от 350 рублей

Фото: Sandy Millar / Unsplash

Процедура развода, как и заключение брака, предусматривает оплату госпошлины, сообщила адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко. Стоимость бракоразводного процесса в России она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, для расторжения брака в органах ЗАГСа необходимо два условия: супруги выразили взаимное согласие на расторжение брака, и они не имеют общих несовершеннолетних детей.

Госпошлина за государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельств при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, 650 рублей с каждого из супругов

Виктория Данильченкоадвокат

Если же у семьи имеются общие несовершеннолетние дети, или один из супругов не согласен с расторжением брака, или он уклоняется от расторжения в ЗАГСе, необходимо оформлять процесс через суд, объяснила адвокат. Госпошлина при расторжении брака в судебном порядке составляет 650 рублей с каждого из супругов, добавила она.

Расторжение брака по заявлению одного из супругов в случае, если другой признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, обойдется в 350 рублей, рассказала Данильченко.

«В случае, если помимо требования о расторжении брака, заявляются требования об определении места жительства детей, о взыскании алиментов, о разделе совместно нажитого имущества, то за каждое из них также оплачивается госпошлина», — поделилась адвокат.

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Ранее Совет Федерации одобрил увеличение пошлины за развод в восемь раз — с 650 рублей до 5000 рублей. Решение действует как для брака, распавшегося при взаимном согласии, так и при разводе через суд. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2025 года.

Инициативу увеличить пошлину за развод объясняли желанием укрепить российские семьи. Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала мнение, что это не поможет, поскольку «история показывает, что увеличением стоимости или запретами никогда еще не было достигнуто решение».

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      Екатерина Смирная
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