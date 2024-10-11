Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:15, 11 октября 2024Наука и техника

Хакеры заставили роботов-пылесосов ездить и материться

ABC: в США хакеры взломали несколько роботов-пылесосов, заставив их материться

Фото: Unsplash

В США зафиксировали несколько случаев взлома роботов-пылесосов. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Проблемы возникли с роботами китайской фирмы Ecovacs. Дэниел Свенсон из Миннесоты, один из пользователей устройства, рассказал, что однажды услышал, что пылесос издает необычные звуки. Ему показалось, что он слышит звуки радиосигнала и чей то голос. Мужчина перезагрузил устройство, однако после включения оно начало ездить по квартире и материться.

«Мне показалось, что в динамик говорил ребенок или подросток», — заявил Свенсон. После этого случая он отключил девайс и отнес его в гараж. Пострадавший выразил опасение, что матерящегося робота могли слышать его дети.

Похожие случаи были замечены в разных городах США с интервалом в несколько дней. В тот же день, когда взломали девайс Дэниела Свенсона, робот-пылесос Deebot X2, принадлежавший семье из Лос-Анджелеса, начал гоняться за собакой и нецензурно выражаться. Пять дней спустя робот жителя Эль-Пасо внезапно начал выкрикивать расистские лозунги.

В Ecovacs подтвердили, что на их пользователей была совершена атака хакеров. В том числе злоумышленники получили логин и пароль владельцев гаджетов. Журналисты ABC отметили, что специалисты по кибербезопасности как минимум за полгода предупреждали Ecovacs об уязвимости в их инфраструктуре.

Ранее стало известно, что в Петербурге хакеры взломали аккаунты десяти человек в «Госуслугах» и оформили на них кредиты. Примерный ущерб от атаки составил 500 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Жителей Ингушетии призвали наказывать чеченцев за слова Кадырова о кровной мести. Власти назвали это провокацией

      Российский суд заочно арестовал журналиста из США за незаконное пересечение границы

      Crocs начала продавать резиновые сабо для собак

      Франция вызвала посла Израиля после обстрела миротворцев ООН

      Дело о расправе над героем-пионером Павликом Морозовым попросили пересмотреть

      Минобразования Украины поддержало полный запрет русского языка в школах

      В России прокомментировали слова Бербок о нежелании Путина общаться с Шольцем

      Российский генерал оценил масштабы вооружения ВСУ в Курской области

      При столкновении автобуса и бетономешалки на российской трассе пострадали 14 человек

      Очередную «Черную дыру» спустили на воду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше