Хакеры заставили роботов-пылесосов ездить и материться

ABC: в США хакеры взломали несколько роботов-пылесосов, заставив их материться

В США зафиксировали несколько случаев взлома роботов-пылесосов. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Проблемы возникли с роботами китайской фирмы Ecovacs. Дэниел Свенсон из Миннесоты, один из пользователей устройства, рассказал, что однажды услышал, что пылесос издает необычные звуки. Ему показалось, что он слышит звуки радиосигнала и чей то голос. Мужчина перезагрузил устройство, однако после включения оно начало ездить по квартире и материться.

«Мне показалось, что в динамик говорил ребенок или подросток», — заявил Свенсон. После этого случая он отключил девайс и отнес его в гараж. Пострадавший выразил опасение, что матерящегося робота могли слышать его дети.

Похожие случаи были замечены в разных городах США с интервалом в несколько дней. В тот же день, когда взломали девайс Дэниела Свенсона, робот-пылесос Deebot X2, принадлежавший семье из Лос-Анджелеса, начал гоняться за собакой и нецензурно выражаться. Пять дней спустя робот жителя Эль-Пасо внезапно начал выкрикивать расистские лозунги.

В Ecovacs подтвердили, что на их пользователей была совершена атака хакеров. В том числе злоумышленники получили логин и пароль владельцев гаджетов. Журналисты ABC отметили, что специалисты по кибербезопасности как минимум за полгода предупреждали Ecovacs об уязвимости в их инфраструктуре.

Ранее стало известно, что в Петербурге хакеры взломали аккаунты десяти человек в «Госуслугах» и оформили на них кредиты. Примерный ущерб от атаки составил 500 тысяч рублей.