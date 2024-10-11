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11:47, 11 октября 2024Силовые структуры

Хакеры взломали аккаунты десяти россиян на «Госуслугах» и оформили на них кредиты

В Петербурге хакеры взломали аккаунты 10 людей в «Госуслугах» и оформили кредиты

Фото: Unsplash

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух хакеров, которые взламывали аккаунты россиян на портале «Госуслуг» и оформляли на них кредиты. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на главк МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, злоумышленниками оказались 19-летний петербуржец и 20-летний уроженец Псковской области. Вместе они покупали неактивные сим-карты, а затем через специальную программу проверяли, к каким аккаунтам те были «привязаны». После этого юноши авторизовывались на «Госуслугах» и, получая данные о жертвах, оформляли ни них кредиты и рассрочки на различных сайтах. Полученные преступным путем средства они выводили на свои счета.

Всего известно о десяти потерпевших от действий хакеров, примерный ущерб составляет 500 тысяч рублей. По каждому эпизоду силовики возбудили уголовные дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ, которые в дальнейшем были объединены в одно производство.

В домах фигурантов уже прошли обыски. Сами они находятся под домашним арестом.

Уточняется, что в квартире одного из злоумышленников найдены наркотические средства. Они уже отправлены на экспертизу.

Ранее в Вологодской области полицейские задержали кибермошенников, которые ограбили около 200 россиян на Единственном портале госуслуг.

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      Олеся Мицкевич
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