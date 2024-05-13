Ограбившие около 200 россиян на госуслугах кибермошенники попались

МВД: в Вологодской области задержаны подозреваемые в кибермошенничестве

В Вологодской области полицейские задержали кибермошенников, ограбивших около 200 россиян на Единственном портале госуслуг. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.

По данным правоохранителей, в 2022 и 2023 годах задержанные взламывали личные кабинеты граждан на Едином портале государственных и муниципальных услуг и отправляли онлайн-заявки для получения кредитов в микрофинансовых организациях в разных городах России. Получив одобрение, кибермошенники выводили деньги через банковские карты и электронные кошельки, а потом делили между собой. Таким образом злоумышленники обманули около 200 жителей различных регионов России.

Официальный представитель МВД России уточнила, что полицейские провели обыски у подозреваемых. В результате оперативники обнаружили и изъяли ноутбуки, компьютеры, мобильные телефоны, сим-карты различных мобильных операторов, а также деньги.

Ранее сообщалось, что в Челябинске полиция задержала 20-летнего студента электротехнического колледжа, который подозревается в краже денег при помощи сайтов-двойников известных торговых интернет-площадок.

