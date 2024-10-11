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08:38, 11 октября 2024Путешествия

Россиянка побывала в Европе и описала увиденное фразой «становится не по себе»

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и призналась, что от некоторых особенностей жизни там «становится не по себе». Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Первое, на что обратила внимание автор публикации, — грязь и мусор на улицах европейских городов. «Осло в этом плане меня сильно разочаровал. В нем много плюсов и удобств для людей, но как-то иначе я себе представляла столицу одной из самых богатых стран мира. На деле оказалось грязно и неухоженно, причем в самом историческом центре», — такими фразами описала увиденное россиянка.

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Второе, что бросилось в глаза блогерше, — бедность. «Много бездомных, которые спят на улице, и приезжие, выпрашивающие деньги у прохожих и туристов. Так себе картина, конечно же», — пояснила она.

Туристка также поразилась виду молодых людей в Милане, которые, по ее словам, «залипали в телефонах, при этом сидя среди собственного мусора и объедков». А в Рейкьявике она встречала девушек, которые вульгарно одевались и не следили за фигурой.

Еще одна особенность Европы, о которой рассказала автор, — ухоженные мужчины и неухоженные женщины. «В этот раз я отчетливо увидела новую тенденцию, когда мужчины очень сильно следят за собой и выглядят с иголочки, в то время как женщины, наоборот, выглядят неряшливо и производят впечатление, как будто только что проснулись, надели что было под рукой и пошли», — удивилась она.

Кроме того, россиянка отметила, что жители Норвегии, Швеции и Исландии, особенно женщины, много выпивают.

Ранее эта же тревел-блогерша описала некоторые привычки француженок фразой «в России женщины себе такого не позволяют». В частности, ее удивило их злоупотребление алкоголем и сигаретами.

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      Алина Черненко
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