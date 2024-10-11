Россиянка сделала популярную у женщин процедуру и осталась со шрамами на пол-лица

26-летняя жительница Москвы сделала SMAS-лифтинг и осталась со шрамами на лице

Жительница Москвы сделала популярную у женщин ультразвуковую подтяжку и осталась со шрамами на пол-лица. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Mash.

По данным издания, 26-летняя россиянка (имя и фамилия неизвестны) решилась на процедуру SMAS-лифтинга в клинике Grushka, однако после манипуляций на ее лице появились глубокие шрамы и ожоги вдоль щек. Руководство убедило девушку не жаловаться в полицию и заверило, что рубцы уберут. Помимо этого, владелица салона Алена Грушка обещала исправить ситуацию, но позже стала игнорировать клиентку.

По словам пострадавшей, через некоторое время главврач и другие сотрудники учреждения заявили, что операция невозможна, поскольку шрамы слишком глубокие. Известно, что специалистов уволили, но после жалоб москвички в трудовую инспекцию ее засыпали угрозами.

Как предполагают другие медики, причиной случившегося могло стать дешевое и некачественное оборудование.

В августе барбер отрезал россиянину часть уха в российском городе. Мужчина решил подстричься в одной из парикмахерских Тобольска. Однако специалист в ходе работы ножницами отрезал клиенту мочку правого уха.