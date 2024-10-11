Российский бизнес спас европейскую компанию от многомиллионных убытков

Бизнес из РФ спас финскую госкомпанию Finnvera от убытков в сотни миллионов евро

Российский бизнес спас финскую госкомпанию Finnvera от многомиллионных убытков. Об этом со ссылкой на заявление главы направления Finnvera по работе с крупными клиентами Юсси Хаарасилта сообщает Yle.

К началу 2022 года Finnvera выдала компаниям из России займы на сумму порядка 700 миллионов евро — с учетом кредитных обещаний сумма достигала около миллиарда евро. Позднее западные санкции заблокировали каналы платежей, и специалисты спрогнозировали возможные потери в размере как минимум 250 миллионов евро. От кредитных убытков европейскую компанию спасли российские партнеры, которые оперативно погасили задолженности.

«К концу 2022 года сумма снизилась до 420 миллионов евро, а к концу прошлого года осталось менее 100 миллионов евро. Погашение долгов произошло очень успешно, чему способствовало и наше эффективное управление рисками», — пояснил Хаарасилта.

По словам главы Finnvera, которая сотрудничала преимущественно с крупными компаниями в лесной, телекоммуникационной и судостроительной отраслях, одна из причин успешного погашения долгов — возможность «сохранять платежеспособность даже в нынешних условиях».

