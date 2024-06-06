В Финляндии заявили об уходе всех местных компаний из России

Торгово-промышленная палата Финляндии: все отечественные фирмы покинули Россию

В Финляндии заявили, что почти все отечественные фирмы покинули Россию. Об уходе компаний с российского рынка заявили в Торгово-промышленной палате страны, об этом сообщает РБК.

Такие данные ведомство предоставило по итогам опроса, который проводился 28-31 мая 2024 года. В нем приняли участие менеджеры 93 экспортных компаний со всей страны, которые вели бизнес в России до начала специальной военной операции на Украине.

«Из компаний, принявших участие в опросе, у 2,2% процесс выхода все еще продолжается, но ни одна из них больше не ведет фактическую коммерческую деятельность в России», — пояснили в организации.

В начале 2022 года почти 78 процентов финских компаний вели бизнес в России. Спустя год таких осталось лишь шесть процентов, еще 13 процентов находились в процессе продажи бизнеса в стране. Не для всех фирм уход был простым, но кажется, что он почти завершен, пояснила руководитель отдела по экологическим вопросам Центральной торгово-промышленной палаты Пяйви Похьянхеймо.

Также представители Торгово-промышленной палаты спросили у топ-менеджеров компаний, сталкивались ли они с попытками обойти санкции ЕС против России. Треть из них (33 процента) ответили утвердительно, почти две трети (61 процент) — отрицательно, оставшиеся не смогли ответить на вопрос.