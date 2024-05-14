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23:56, 14 мая 2024Экономика

Финский лесопильный концерн продал все дочерние компании в России

Финский лесопильный концерн Metsä Group продал все дочерние компании в России

Фото: Unsplash

Финский лесопильный концерн Metsä Group продал все свои дочерние компании в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что в результате сделки право собственности на российские дочерние предприятия перешло к группе компаний «Вологодские лесопромышленники». Стоимость продажи стороны договорились не разглашать.

Так, Metsä Group продала четыре дочерних компаниях в Ленинградской области: «Мется Свирь», «Мется Форест Санкт-Петербург», «Мется Форест Подпорожье» и «Мется Борд Рус».

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные санкции нацелены в том числе и на обычных граждан России, и Западу необходимо продемонстрировать россиянам их безальтернативность, чтобы «заставить их заплатить за ситуацию на Украине».

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      Юлия Мискевич
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