Финский лесопильный концерн продал все дочерние компании в России

Финский лесопильный концерн Metsä Group продал все дочерние компании в России

Финский лесопильный концерн Metsä Group продал все свои дочерние компании в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что в результате сделки право собственности на российские дочерние предприятия перешло к группе компаний «Вологодские лесопромышленники». Стоимость продажи стороны договорились не разглашать.

Так, Metsä Group продала четыре дочерних компаниях в Ленинградской области: «Мется Свирь», «Мется Форест Санкт-Петербург», «Мется Форест Подпорожье» и «Мется Борд Рус».

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные санкции нацелены в том числе и на обычных граждан России, и Западу необходимо продемонстрировать россиянам их безальтернативность, чтобы «заставить их заплатить за ситуацию на Украине».