Сдерживавшего более 13 часов натиск ВСУ пулеметчика наградили орденом Мужества

Доброволец из Сибири более 13 часов отбивал атаки ВСУ в Херсонской области

Доброволец в зоне спецоперации на Украине Алексей Дмитриев после гибели командира подразделения более 13 часов отбивал атаки ВСУ в Херсонской области. За это пулеметчик из иркутского Братска был награжден орденом Мужества, пишет RT.

Как отмечается, бой произошел еще в апреле 2022 года на рубеже обороны Александровка — Кирово. Как рассказал сам Алексей, его подразделение заняло пять украинских опорников. Позже во время одного из боев погиб командир и несколько сослуживцев. Тогда Дмитриев принял решение взять командование отрядом на себя.

«Бой был самым тяжелым за все время. Страх смешался со злостью, когда на моих глазах погиб командир, потом другие ребята. Мне пришлось взять командование на себя», — подчеркнул доброволец.

Спустя несколько дней Дмитриев попал под обстрел. Он ехал вместе со своими сослуживцами на УАЗике во время доставки лекарств. Водитель и полевой хирург погибли. Алексею с помощником удалось выбраться на простреленных колесах.

Помимо этого, в одном из боев Алексей получил два ранения в ногу. Но, несмотря на полученную инвалидность, Дмитриев хочет вернуться на СВО и стать инструктором по подготовке пулеметчиков и операторов дронов.

В сентябре стало известно, что офицер из Якутии десять часов сдерживал натиск подразделений Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. За бой Дмитрий Куценко был удостоен звания Героя России. Он стал девятым жителем республики, получившим эту награду с начала СВО.

В августе в Санкт-Петербурге избирательный участок № 1592 впервые назвали в честь бойца специальной военной операции на Украине Григория Чубко.