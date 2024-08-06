В российском городе избирательный участок впервые назвали в честь бойца СВО

В Санкт-Петербурге избирательный участок № 1592 впервые назвали в честь бойца специальной военной операции (СВО) на Украине Григория Чубко. Соответствующее решение приняли на заседании избирательной комиссии города, пишет «Фонтанка».
По данным издания, Чубко возглавлял комиссию указанного избирательного участка с 2020 года. Затем он добровольцем отправился на фронт, а в марте 2023 года получил ранение, спасти его не удалось. Боец награжден орденом Мужества.
Инициативу о присвоении имени Григория Чутко избирательному участку поддержала вдова участника СВО.
Выборы главы Санкт-Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. В предвыборной гонке участие примут четыре кандидата.