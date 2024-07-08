Стали известны кандидаты на пост губернатора Петербурга

Четверым кандидатам удалось зарегистрироваться на выборы губернатора Петербурга

Четверо кандидатов зарегистрировались на выборы губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отмечается, что на пост главы города выдвигались 22 человека. Однако большая часть утратила свои статусы из-за отсутствия пакетов документов, которые было необходимо подать в определенные сроки.

Так, в предвыборной гонке участие примут действующий губернатор города Александр Беглов и депутат муниципального округа Ульянка Павел Брагин. Также зарегистрировались председатель центрального комитета партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович и депутат парламента Петербурга Максим Яковлев.

Выборы главы Санкт-Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.

Ранее стало известно, что участника специальной военной операции (СВО) на Украине, врача Владимира Медведева захотели выдвинуть от Российской партии пенсионеров на выборы губернатора Челябинской области. Кандидатуру бойца также внесут в избирательный список партии на выборах в городскую думу.