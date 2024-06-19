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14:40, 19 июня 2024Россия

Участника СВО захотели выдвинуть на выборы губернатора в российском регионе

Участника СВО захотели выдвинуть на выборы губернатора в Челябинской области

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Участника специальной военной операции (СВО) на Украине, врача Владимира Медведева захотели выдвинуть от Российской партии пенсионеров на выборы губернатора Челябинской области. Об этом сообщил Ura.ru лидер регионального отделения РСПП Степан Фирстов.

58-летнего бойца также внесут в избирательный список партии на выборах в городскую думу.

Известно, что Медведев пришел в медицину в 1995 году. Сначала он работал врачом УЗИ, затем стал инструктором по тактической медицине: готовил к боевым действиям сотрудников МВД, Росгвардии и добровольцев. На Украине он служил начмедом разведроты первого батальона «Прага».

Документы в избирком Медведев намерен предоставить 21 июня. Он станет шестым кандидатом на пост губернатора. Среди его конкурентов действующий глава региона Алексей Текслер, который идет от «Единой России», разузнали в Ura.ru.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что Минобороны стало внимательнее к проблемам участников спецоперации.

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      Анна Щербакова
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