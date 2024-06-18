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17:34, 18 июня 2024Россия

В Госдуме указали на одно изменение в работе Минобороны с участниками СВО

Депутат ГД Иванов: Минобороны стало внимательнее к проблемам участников СВО

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С недавних пор Минобороны стало уделять большее внимание проблемам участников специальной военной операции (СВО), заявил депутат Госдумы Максим Иванов. На изменение подхода военного ведомства к трудностям, с которыми сталкиваются военнослужащие, он указал в Telegram.

По словам Иванова, раньше представители Минобороны неоднократно просили его вносить изменения в опубликованные сообщения о трудностях участников СВО. Свою позицию там мотивировали тем, что «так быть не могло», подчеркнул парламентарий.

В последние полторы недели ситуация стала меняться, продолжил депутат. Теперь министерство запрашивает дополнительную информацию по каждому случаю, чтобы как можно быстрее решить проблему, пояснил он и отметил, что это уже дало положительный эффект.

«Скажу честно. Такие перемены мне по душе», — заключил Иванов.

В мае новым министром обороны России был назначен Андрей Белоусов. После этого в военном ведомстве началась череда отставок заместителей министра. Этот процесс не ограничился одними отставками — было возбуждено несколько уголовных дел, фигурантом одного из которых стал главный кадровик министерства генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

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      Алан Босиков
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