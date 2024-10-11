Шольц отметил важность участия России в новом саммите по Украине

Шольц: Россия должна принять участие в новом мирном саммите по Украине

Россия должна принять участие в новом саммите по урегулированию конфликта на Украине. Важность вовлечения Москвы в мирный процесс отметил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

По данным агентства, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Шольц согласился с тем, что Россия должна принять участие в новой мирной конференции по Украине.

При этом канцлер отметил, что Запад не намерен ослаблять поддержку Украины, о чем, по его словам, свидетельствует выделение Киеву западной военной помощи в размере 1,4 миллиарда евро до конца 2024 года.

В ходе встречи с Зеленским Шольц также сообщил, что Германия выделит 600 миллионов евро на помощь Киеву.

2 октября Шольц заявил, что необходимо создать условия для конференции с участием Украины и России.