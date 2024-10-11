Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 11 октября 2024Мир

Шольц отметил важность участия России в новом саммите по Украине

Шольц: Россия должна принять участие в новом мирном саммите по Украине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Россия должна принять участие в новом саммите по урегулированию конфликта на Украине. Важность вовлечения Москвы в мирный процесс отметил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

По данным агентства, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Шольц согласился с тем, что Россия должна принять участие в новой мирной конференции по Украине.

При этом канцлер отметил, что Запад не намерен ослаблять поддержку Украины, о чем, по его словам, свидетельствует выделение Киеву западной военной помощи в размере 1,4 миллиарда евро до конца 2024 года.

В ходе встречи с Зеленским Шольц также сообщил, что Германия выделит 600 миллионов евро на помощь Киеву.

2 октября Шольц заявил, что необходимо создать условия для конференции с участием Украины и России.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Жителей Ингушетии призвали наказывать чеченцев за слова Кадырова о кровной мести. Власти назвали это провокацией

      Соратник Кадырова дал прогнозы об окончании СВО на основе Священного Писания

      Министр обороны Нидерландов отчитался о военной помощи Украине

      Российский суд заочно арестовал журналиста из США за незаконное пересечение границы

      Crocs начала продавать резиновые сабо для собак

      Франция вызвала посла Израиля после обстрела миротворцев ООН

      Дело о расправе над героем-пионером Павликом Морозовым попросили пересмотреть

      Минобразования Украины поддержало полный запрет русского языка в школах

      В России прокомментировали слова Бербок о нежелании Путина общаться с Шольцем

      Российский генерал оценил масштабы вооружения ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше