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18:51, 11 октября 2024Силовые структуры

Следователи выявили незаконный набор 600 иностранных студентов в российский вуз

Прокуратура: университет генетики Саратова незаконно набрал 600 иностранцев
Саратовский государственный университет генетики

Саратовский государственный университет генетики. Фото: Наталья Николаева / Фотобанк Лори

В Саратове следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Основанием для расследования по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») послужили материалы прокурорской проверки, которая выявила, что в 2016 году должностные лица вуза без необходимости заключили договор о наборе иностранных студентов на платное обучение по программам высшего и среднего профессионального образования.

Абитуриентов якобы набрала коммерческая фирма, которая получила 15 процентов от стоимости каждого из 600 человек, зачисленных с 2016 по 2024 год. Вуз выплатил этой компании 7,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве 49-летний старший преподаватель департамента информационного менеджмента Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Экподобо Раймонд Оввигхо задержан по подозрению в организации незаконной миграции граждан Нигерии.

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      Любовь Ширижик
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