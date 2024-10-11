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11:30, 11 октября 2024Экономика

Соцсети россиян оказались под пристальным вниманием работодателей

Ventra: девять из десяти рекрутеров изучают соцсети соискателей при найме

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Рассматривая возможность найма того или иного кандидата, девять из десяти рекрутеров в России изучают его социальные сети. Об этом заявила операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян. Ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, зачастую неоднозначные посты или реплики, а кроме того, откровенные фото могут свести на нет результаты успешного собеседования. Также могут изучить цифровой след кандидата в группах и форумах. Не исключено, что потенциальный работодатель не обойдет вниманием и научные статьи соискателя, его колонки в средствах массовой информации, упоминания в проектах и так далее. Впрочем, если у человека нет профиля в социальных сетях, то это не будет считаться недостатком.

Ранее выяснилось, что более 50 процентов россиян, меняющих работу, переживают, что не обнаружат на новом месте того, что им обещали на собеседовании. Также многие опасаются, что не справятся с тем, что им поручат, а 26 процентов тревожатся из-за того, что в случае неудачи не сумеют возвратиться туда, откуда недавно уволились.

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