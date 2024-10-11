Названы самые сильные страхи меняющих работу россиян

«Работа.ру»: треть россиян боятся, что не смогут сработаться с новым начальством

Большинство (54 процента) россиян, меняющих работу, опасаются, что не увидят на новом месте того, что им обещали на собеседовании. Это показало исследование, проведенное сервисом «Работа.ру». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Того, что новая работа окажется хуже предыдущей, боятся 44 процента. На третьем месте страх не влиться в коллектив или не сработаться с начальством.

Кроме того, 30 процентов переживают, что не осилят возложенные на них задачи, 26 процентов беспокоятся по поводу того, что в случае неудачи не смогут вернуться туда, откуда недавно уволились, а у 22 процентов вызывает тревогу то, что новые задачи покажутся им неинтересными.

Лишь 16 процентов опрошенных заверили, что не испытывают никаких страхов при переходе на новое место.

Что касается оправдавшихся страхов, то 52 процента рассказали, что новая работа и впрямь оказалась не той, что сулили им во время собеседования. 27 процентов вообще обнаружили, что она оказалась хуже прежней. Кроме того, 24 процента пожаловались на неинтересные задачи, а 22 процентов разочаровались из-за отсутствия возможностей для карьерного роста. Не оправдались страхи только у 17 процентов.

Ранее выяснилось, что с выгоранием на работе сталкиваются почти 60 процентов россиян. Из тех, кто пожаловался на эту проблему, 43 процента отметили, что работодатель в этой ситуации им никогда не помогал.