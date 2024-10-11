Стала известна причина расстрела соседом супругов в Подмосковье

Сосед расстрелял семейную пару в Подмосковье из-за спора о парковочном месте

Сосед расстрелял семейную пару в Подмосковье из-за спора о парковочном месте, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, напавший и потерпевшие долго не могли поделить парковочное место, в результате 52-летний сосед подкараулил супругов в лесу, когда они гуляли с собакой, и открыл по ним огонь. Всего мужчина выстрелил не менее пяти раз.

Раненой женщине удалось сбежать, ее подобрал на дороге таксист и отвез в больницу. Муж женщины умер на месте. Напавшего также нашли без признаков жизни недалеко от места преступления. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы задержала налетчиков, напавших с клинком на прохожего.