Сосед расстрелял семейную пару на прогулке с собакой в Подмосковье

В Мытищах Московской области расстреляли семейную пару, которая вышла на прогулку с собакой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, стрельба произошла накануне вечером на 1-й Садовой улице. Злоумышленник выстрелил в пару пять раз, три из которых — в 47-летнего мужчину. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Его 40-летней жене удалось сбежать, ее подобрал на дороге таксист и отвез в больницу.
Напавшим оказался сосед пары, позже его нашли без признаков жизни недалеко от места преступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
По данным Telegram-канала «МК: Срочные новости», нападение на супругов произошло в Долгопрудном. Причиной стал спор из-за парковочного места.
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