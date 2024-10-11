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21:03, 11 октября 2024Спорт

Стало известно о настроении Овечкина из-за разговоров о погоне за Гретцки

Каменский заявил, что хоккеист Овечкин играет ради команды, а не рекордов
Александр Овечкин (справа)

Александр Овечкин (справа). Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский рассказал о настроении российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина из-за разговоров о погоне за рекордом канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит «Чемпионат».

Каменский заявил, что Овечкин настраивается на каждый матч ради результата команды. «Если команда будет хорошо играть, значит, будет Александр хорошо играть, будет настроение, и голы будут, и рекорды будут падать», — посчитал он.

В активе 39-летнего Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит Гретцки, на счету которого 894 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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      Анастасия Борисова
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