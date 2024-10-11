Столтенберг напишет мемуары о своей «вахте» на посту генсека НАТО

Столтенберг напишет книгу о 10-летнем пребывании на посту генсека НАТО

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг напишет книгу о своем 10-летнем пребывании на посту главы НАТО. Об этом сообщает газета VG.

«Это моя история о том, каково было возглавлять самый мощный в мире военный альянс в роковое для нашей безопасности время», — пишет Столтенберг в пресс-релизе для издательства Gyldendal.

Как отмечает издание, мемуары планируется выпустить осенью 2025 года, права на них уже проданы в девять стран. В книге под рабочим названием «Моя вахта» бывший генсек расскажет о работе в НАТО «в очень драматический период». Главными темами станут присутствие натовских военных в Афганистане, взаимодействие с бывшим президентом США Дональдом Трампом, а также отношения блока с Россией и Китаем.

Ранее стало известно, что Столтенберг стал кандидатом на Нобелевскую премию мира. Однако Норвежский нобелевский комитет сообщил, что премию получит японская организация Nihon Hidankyo, которая объединяет людей, выживших при атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.