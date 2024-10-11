Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:57, 11 октября 2024Россия

В Госдуме отреагировали на идею вернуть обязательный техосмотр

Депутат Госдумы Ефимов поддержал идею вернуть обязательный техосмотр

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов отреагировал на идею вернуть обязательный техосмотр легковых автомобилей. В разговоре с «Лентой.ру» депутат поддержал подобную инициативу, указав на необходимость обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) и Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) сообщили, что обязательный техосмотр (ТО) легковых автомобилей следует вернуть с 2026 года. Согласно информации «Автостата», средний возраст легковых машин в России составляет 15 лет, почти 70 процентов всех легковых авто имеют возраст 10 лет.

«Мы должны обеспечить безопасность пассажиров, потому что наши автобусы дважды в год проходят техосмотр. Мы также должны гарантировать, что каждый автомобиль такси исправный. (...) Возвращать [техосмотр], конечно, надо», — сказал Ефимов.

Вопрос в том, как гарантировать нашим гражданам, чтобы машина была исправна, водитель был исправный, квалифицированный

Виталий Ефимов член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России

7 октября стало известно, что до 20 декабря в регионах России установят новые тарифы на процедуру техосмотра автомобилей. Индексированные тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший посол США раскрыл приватный разговор Путина и Буша об Украине в 2008 году

      В Анапе строят грандиозный отельный комплекс в средиземноморском стиле. Как можно заработать на нем?

      Реклама

      Генсек ООН прокомментировал удар Израиля по объекту миротворцев

      Политолог объяснил идею референдума в Приднестровье по вступлению в ЕС

      Лавров обвинил США в срыве подписания декларации Восточноазиатского саммита

      Известная 41-летняя модель снялась обнаженной

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В МИД Украины прокомментировали сообщения о готовности к прекращению огня

      В экстренных службах рассказали о ситуации на горящей пятые сутки нефтебазе

      Вытерший руку о чиновницу глава Забайкалья извинился перед ней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше