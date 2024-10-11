В Госдуме отреагировали на идею вернуть обязательный техосмотр

Депутат Госдумы Ефимов поддержал идею вернуть обязательный техосмотр

Член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов отреагировал на идею вернуть обязательный техосмотр легковых автомобилей. В разговоре с «Лентой.ру» депутат поддержал подобную инициативу, указав на необходимость обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) и Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) сообщили, что обязательный техосмотр (ТО) легковых автомобилей следует вернуть с 2026 года. Согласно информации «Автостата», средний возраст легковых машин в России составляет 15 лет, почти 70 процентов всех легковых авто имеют возраст 10 лет.

«Мы должны обеспечить безопасность пассажиров, потому что наши автобусы дважды в год проходят техосмотр. Мы также должны гарантировать, что каждый автомобиль такси исправный. (...) Возвращать [техосмотр], конечно, надо», — сказал Ефимов.

Вопрос в том, как гарантировать нашим гражданам, чтобы машина была исправна, водитель был исправный, квалифицированный Виталий Ефимов член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России

7 октября стало известно, что до 20 декабря в регионах России установят новые тарифы на процедуру техосмотра автомобилей. Индексированные тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года.