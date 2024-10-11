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09:32, 11 октября 2024Из жизни

Тигр вцепился в горло женщине

TOI: в Индии тигр вцепился в горло женщине, которая косила траву для скота

Фото: Paul Morley / Unsplash

В Индии тигр набросился на косившую траву женщину и вцепился ей в горло. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Во вторник, 8 октября, 35-летняя Арти из деревни Кабиргандж, штат Уттар-Прадеш, отправилась косить траву для скота. Там ее атаковала дикая кошка. Женщина получила тяжелые травмы шеи, однако выжила и была доставлена в больницу.

Инспектор Департамента лесного хозяйства заявил, что 2 октября в районе были обнаружили следы тигра. Зверь, по-видимому, вышел их лесного массива примерно в полутора километрах от места нападения на Арти.

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В данный момент сотрудники департамента установили рядом Кабирганджем видео-ловушки и приманку, чтобы поймать тигра.

Ранее сообщалось, что власти индийского штата Махараштра объявили охоту на тигра, напавшего на пастуха в лесу. 58-летний мужчина пас скот недалеко от озера в глубине леса, когда на него набросился дикий зверь.

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      Никита Савин
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