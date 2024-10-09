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05:00, 9 октября 2024Из жизни

Тигр растерзал пастуха в лесу

В Индии объявили охоту на тигра, растерзавшего пастуха

Фото: Therin-Weise / imagebroker.com / Globallookpress.com

Власти индийского штата Махараштра объявили охоту на тигра, напавшего на пастуха в лесу. Об этом сообщает The Times of India.

58-летний Раджкумар Дашратх Кхандат пас скот недалеко от озера в глубине леса, когда на него набросился дикий зверь. Тигр растерзал мужчину.

В качестве компенсации семье Кхандата обещали выплатить один миллион рупий (около миллиона рублей). Сыну пострадавшего уже предложили работу в департаменте лесного хозйства.

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За три недели до инцидента тигр напал на 65-летнюю женщину в том же штате. В связи с этим власти усилили патрулирование лесов и установили в них около десяти фотоловушек. Они рассчитывают, что это поможет понять, стоит ли за нападениями один и тот же хищник.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр набросился на фермера, который косил траву у плантации сахарного тростника. Когда односельчане обнаружили останки мужчины, выяснилось, что зверь частично их съел.

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      Юлия Юткина
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