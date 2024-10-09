Тигр растерзал пастуха в лесу

В Индии объявили охоту на тигра, растерзавшего пастуха

Власти индийского штата Махараштра объявили охоту на тигра, напавшего на пастуха в лесу. Об этом сообщает The Times of India.

58-летний Раджкумар Дашратх Кхандат пас скот недалеко от озера в глубине леса, когда на него набросился дикий зверь. Тигр растерзал мужчину.

В качестве компенсации семье Кхандата обещали выплатить один миллион рупий (около миллиона рублей). Сыну пострадавшего уже предложили работу в департаменте лесного хозйства.

За три недели до инцидента тигр напал на 65-летнюю женщину в том же штате. В связи с этим власти усилили патрулирование лесов и установили в них около десяти фотоловушек. Они рассчитывают, что это поможет понять, стоит ли за нападениями один и тот же хищник.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр набросился на фермера, который косил траву у плантации сахарного тростника. Когда односельчане обнаружили останки мужчины, выяснилось, что зверь частично их съел.