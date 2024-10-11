Турист гулял по улице в Германии и случайно наткнулся на крупнейший в мире бордель

Британский турист отправился на прогулку по улице в Германии и случайно наткнулся на крупнейший в мире бордель. Об этом он рассказал на своей странице в TikTok, на публикацию обратило внимание издание Daily Record.

Пользователь сети с ником @beinghughes написал, что на одной из улиц Кельна он увидел два просторных семиэтажных отеля, в которых оказывали секс-услуги.

Другие юзеры в комментариях усомнились в случайности находки туриста и посоревновались в остроумии. «Сохранил, чтобы тоже "случайно" прогуляться там, когда в следующий раз поеду в Кельн», «Попробуй сказать жене, что это была просто случайная прогулка!», «Случайная прогулка, просматриваемая на Google Maps шаг за шагом», — написали они.

Ранее российский тревел-блогер побывал в Германии и сходил на знаменитую «улицу красных фонарей» Репербан в Гамбурге. Он рассказал, что все «увеселительные заведения взрослой направленности» на этой улице находятся под влиянием местной мафии.