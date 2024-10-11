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13:16, 11 октября 2024Россия

Украина пыталась ударить по двум регионам России

Минобороны: силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем в пятницу, 11 октября, пытались атаковать два региона России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два беспилотника над Курской и Белгородской областями. В министерстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на объекты на территории России.

В ночь на 11 октября Украина также пыталась атаковать Курскую область с помощью беспилотника. Помимо этого, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской и Ростовской областями.

Бои с ВСУ идут в Курской области больше двух месяцев. 11 октября военкор Юрий Подоляка сообщил о прорывах российских войск по всему фронту в Курской области. В свою очередь, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о панике в рядах ВСУ в приграничье и отводе техники.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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