«Противник не в шоке, а в афиге». Военкор сообщил о прорывах российских войск по всему фронту в Курской области

Военный блогер Подоляка сообщил о «прорывах по всему фронту» в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России начали «прорываться по всему фронту» в Курской области, написал военный блогер Юрий Подоляка.

«Курская область — наступление ВС РФ 10.10.24: прорывы по всему фронту. У противника здесь сегодня второе "10 сентября" (день нашего первого прорыва в Курской области). Причем пока все говорит о том, что сегодня результат у нас должен быть лучше», — сообщил он.

Как указал Подоляка, пока он не может поделиться всей информацией, но то, чем можно — «впечатляет». Он отметил прорыв 155-ой бригады морской пехоты Тихоокеанского флота по трассе в сторону Суджи и фактическое рассечение фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Судя по действиям противника, случившееся вызвало у них состояние ступора Юрий Подоляка военный блогер

По его словам, украинские бойцы в населенном пункте Любимовка отсечены от остальных формирований противника. Части ВСУ, находящиеся севернее и северо-восточнее района Ольговки и Шептуховки, пытаются отойти назад. Тем временем в районе Мартыновки и Михайловки российские войска разбивают оборону ВСУ и тоже имеют тактические успехи, добавил блогер.

ВС России начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области

Российские войска приступили ко второй фазе активного контрнаступления в российском регионе, утверждает Telegram-канал Mash. Согласно информации канала, военные уже взяли под контроль село Любимовка и дорогу Суджа-Коренево, которую ВСУ использовали для снабжения своих подразделений.

Российские десантники взяли без боя хутор Зеленый Шлях, который бойцы ВСУ захватили в первый день нападения на Курскую область и атаковали оттуда мирные населенные пункты. «Противник был в шоке. Нет, даже не в шоке, а в афиге», — прокомментировал Подоляка в своем Telegram-канале взятие населенного пункта.

Силы РФ также взяли под контроль Нижний Клин, передает Mash со ссылкой на военных блогеров. В публикации отмечается, что большая часть украинских солдат в курском приграничье оставляет свои позиции и бежит в сторону Украины. Кроме того, в ходе боевых действий ВСУ потеряли большое количество своих солдат, сообщает Mash.

В России высказались о сроках освобождения Курской области

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска могут освободить Курскую область в скором времени.

По его словам, ВС РФ успешно продвигаются в регионе. Алаудинов добавил, что противник ежедневно теряет особо важные участки и опорные пункты. «Сейчас пока не буду озвучивать, но, думаю, завтра вы услышите об очень хорошем результате», — пообещал он.

Алаудинов также сообщил, что ВС России вернули контроль над населенным пунктом Ольговка в Курской области. Он переслал в свой блог сообщение от канала «Южный фронт», в котором говорится, что российские военные освободили Ольговку.