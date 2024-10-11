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14:23, 11 октября 2024Бывший СССР

В Харьковской области украли оборудование для энергетики на 17 миллионов гривен

«РБК-Украина»: в Харьковской области украли оборудование на 17 миллионов гривен

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Харьковской области украли оборудование для ремонта энергетики более чем на 17 миллионов гривен. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Харьковоблэнерго» заявило, что с начала 2024 года зафиксировано 47 случаев краж. Действия злоумышленников нанесли ущерб на 17,5 миллиона гривен. Воры крадут провода, трансформаторы и трансформаторное масло, элементы подстанций, а также опоры и элементы трансформаторных подстанций.

Ранее стало известно, что Министерство энергетики Украины не сможет запустить заявленный украинским президентом Владимиром Зеленским один гигаватт мощности для генерации электроэнергии. Сообщается, что не все оборудование технически успеют подключить к сетям.

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      Илья Таксюр
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