На Украине не смогут запустить заявленный Зеленским гигаватт мощности

Минэнерго Украины не сможет запустить заявленный Зеленским 1 ГВт мощности

Министерство энергетики Украины не сможет запустить заявленный украинским президентом Владимиром Зеленским один гигаватт мощности для генерации электроэнергии. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Украина до конца года получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности более чем на один гигаватт. Энергетики делают все возможное, чтобы смонтировать и подключить оборудование к сети. Не все оборудование энергетики технически успеют подключить к сетям», — указано в сообщении.

11 июня в Берлине в ходе конференции по восстановлению Украины Зеленский сообщил, что в стране уничтожены девять гигаватт мощностей. Он также говорил, что в 2024 году Киев сможет создать мощности для генерации одного гигаватта.

Ранее сообщалось, что в предстоящий отопительный сезон суммарный дефицит энергии на Украине может составить шесть гигаватт, несмотря на импорт 1,7 гигаватт из соседних стран. Отмечается, что за последние несколько лет местная энергетическая система значительно пострадала от регулярных обстрелов со стороны Российской армии.

