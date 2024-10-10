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23:46, 10 октября 2024Бывший СССР

На Украине не смогут запустить заявленный Зеленским гигаватт мощности

Минэнерго Украины не сможет запустить заявленный Зеленским 1 ГВт мощности

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Министерство энергетики Украины не сможет запустить заявленный украинским президентом Владимиром Зеленским один гигаватт мощности для генерации электроэнергии. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Украина до конца года получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности более чем на один гигаватт. Энергетики делают все возможное, чтобы смонтировать и подключить оборудование к сети. Не все оборудование энергетики технически успеют подключить к сетям», — указано в сообщении.

11 июня в Берлине в ходе конференции по восстановлению Украины Зеленский сообщил, что в стране уничтожены девять гигаватт мощностей. Он также говорил, что в 2024 году Киев сможет создать мощности для генерации одного гигаватта.

Ранее сообщалось, что в предстоящий отопительный сезон суммарный дефицит энергии на Украине может составить шесть гигаватт, несмотря на импорт 1,7 гигаватт из соседних стран. Отмечается, что за последние несколько лет местная энергетическая система значительно пострадала от регулярных обстрелов со стороны Российской армии.

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      Артём Верейкин
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